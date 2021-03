Enquête sur ces jeunes accros aux paris sportifs

Quel que soit l'âge, la loi est claire : "Sont interdites les publicités qui banalisent le jeu, qui indiquent que celui-ci valorise la réussite sociale ou qu'en jouant, on peut gagner sa vie". Pour l'addictologue Jean-Michel Delile, les annonceurs tiennent un double langage. "On se rend compte que certains d'entre eux, de leur communication, ciblent les populations les plus vulnérables pour les accrocher le plus tôt possible".