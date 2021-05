Enquête sur ces mineurs livrés à eux-même

Kylian n'a que 13 ans et il vit dans un hôtel depuis sept mois. Il n'y a personne de son âge dans l'établissement. Son cas est jugé complexe par l'Aide sociale à l'enfance, qui nous dit de ne pas pouvoir l'installer en foyer ou en famille d'accueil. Dans les Hauts-de-Seine, le deuxième département le plus riche de France, ils sont des centaines de mineurs ainsi placés à l'hôtel.

Guevina a vécu des années dans plusieurs établissements depuis l'âge de 16 ans, livrée à elle-même. "À l'époque, j'étais à l'hôtel toute seule, je me débouillais. Mon éducateur ne venait pas me voir. On se sent perdu", témoigne-t-elle.