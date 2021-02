Vaccination : enquête sur la grande inégalité dans la répartition des doses

La recette du succès, selon l'édile, c'est avant tout une mobilisation très forte, et très tôt pour demander des doses. Le centre de vaccination de Dole est le premier de toute la région Bourgogne-Franche-Comté à avoir ouvert ses portes. "Avec un certain nombre de maires de la région, on avait fait pression sur l'État pour obtenir des vaccins très vite. Et puis, on a été à chaque fois opérationnels dès que le ministère autorisait la vaccination", explique-t-il. Résultat : le Jura est le territoire le plus vacciné de France, plus de la moitié de sa population éligible à la vaccination a pu recevoir une première injection.