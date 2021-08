Enquête sur le trafic de drogue à Marseille

À Marseille, les réseaux de drogues, essentiellement de cannabis et de cocaïne, se sont multipliés à Marseille. Ils sont souvent gérés depuis l'étranger. Les policiers identifient actuellement plus de 150 points de vente. Ces derniers s'étendent désormais dans toute la ville, le nord, le centre-ville, y compris les quartiers plus aisés au sud. Et cela rapporte gros, entre dix et quinze millions d'euros par mois. L'économie du trafic de stupéfiants ne fait qu'augmenter. Ainsi, la seule façon de prendre un territoire et de régler un différend commercial consiste à montrer ses muscles et tirer sur les concurrents, comme nous l'explique le journaliste Xavier Monnier.