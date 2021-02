Enquête sur les immeubles sous arrêté de péril à Paris

Il y a dans l'Hexagone entre 450 000 et 600 000 logements insalubres. Parmi eux, des habitations dangereuses pour leurs occupants. Dans ce cas précis, les mairies ont le pouvoir de réagir, mais cela prend du temps, et coûte très cher, même dans une ville comme Paris avec de gros moyens. Les dossiers sont très nombreux pour être réglés dans les délais acceptables.

Difficile d'imaginer des gens vivre dans cet appartement, mais pourtant, un locataire y habite. Derrière sa porte, il nous confine sa détresse. "Pour le moment, je vois qu'aucun travaux n'est fait", déplore-t-il. S'il reste, c'est parce qu'il n'a plus à payer son logement. Son loyer est suspendu depuis un an et demi, car cet immeuble est sous arrêté de péril. Ce statut signifie que ses occupants sont en danger. Ce bâtiment fait l'objet de signalement depuis 2016. Des experts sont venus constater les dégâts, mais aucun travaux n'ont été engagés. L'homme possède plusieurs appartements dans cet immeuble. Il refuse de participer au financement des travaux, et empêche donc la rénovation du bâtiment.