Entre port du masque et télétravail, les messieurs entretiennent de moins en moins leur barbe

Pour des centaines de professions, le quotidien est très difficile, à cause de cette pandémie. Si les coiffeurs ont retrouvé un niveau d'activité normale, c'est loin d'être le cas des barbiers. Le port du masque et le télétravail ont eu raison d'une grande partie de leur clientèle. Certains ne se souviennent même plus quand ils ont entretenu leur barbe pour la dernière fois.

Dans un salon de coiffure situé à Paris, cela fait plusieurs mois que les clients ne se bousculent plus. La fondatrice déplore une perte de fréquentation et de chiffre d'affaires de près de 50%. De quoi donner des cheveux blancs aux barbiers. Heureusement, ce salon parisien peut compter sur des irréductibles, comme Tanguy, barbu et fier de l'être depuis 17 ans. "On prend soin de soi, c'est important, surtout que la barbe, si on ne s'en occupe pas, ça peut vite devenir un gros bordel", nous a-t-il confié. Masque ou pas, il dépense chaque mois près de 50 euros pour un entretien au poil.