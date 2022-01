Epidémie : moins de trains sur les rails

Mauvaise surprise pour ce confrère photographe de presse. Originaire de Clermont, Richard devait se rendre lundi à Paris pour le travail, mais son train vient d'être annulé. Il a réussi à trouver un autre billet en urgence, mais plus cher. Et il n'est pas le seul dans ce cas-là. En Normandie, deux TER sur trois sont déjà supprimés. À Saint-Lô, cette jeune serveuse en fait les frais. Floriane emprunte le train tous les jours et met deux fois plus de temps pour aller travailler.