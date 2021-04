Épisode de gel : une calamité agricole nationale

Pendant plusieurs nuits, les agriculteurs ont mené une lutte acharnée et quasi désespérée contre un gel impitoyable. Sébastien Paris et Carine Simoneau se sont démenés dans leurs vignes à Saint-Georges-sur-Cher. Ils ont allumé des ballots de paille au bout de leurs parcelles et ont espéré que leurs éoliennes feront leur effet. Mais en vain, seuls les pieds les plus proches ont été préservés. Les producteurs sont frappés de plein fouet alors qu'ils souffrent financièrement des effets du Covid-19 avec la fermeture des restaurants et l'annulation des fêtes.

Or, ces épisodes de gel se répètent un peu trop pour les agriculteurs. Mais cette année, les conséquences pourraient cette fois être encore pires et bien plus étendues. Les dégâts se chiffrent à plus de 80% en Touraine, en Vallée du Rhône et en Bourgogne. À Nangis en Seine-et-Marne, le givre a eu l'effet d'un lance-flamme sur la plantation de betteraves d'Arnaud Pamart. Les jeunes pousses ont été carbonisées par le gel et sont toutes mortes. La suite dans le reportage ci-dessus.