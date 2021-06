Épreuve de philo : des candidats au bac très décontractés

La majorité des candidats semblaient plutôt détendus. Ils n'ont pas besoin de quatre heures pour avoir la réponse à cette question. Pour cause, en philosophie, seule la meilleure des deux notes, entre le contrôle continu et la note décrochée à l'épreuve, sera conservée. "Ça nous détend. Ça nous enlève une pression énorme. Grâce au contrôle continu, on est un peu sauvé", se sont réjouis certains élèves.

Et pour avantager encore plus les élèves, quatre sujets ont été proposés au lieu de trois. En théorie, chaque sujet choisi est à traiter en quatre heures. Dans ce lycée d'Orléans (Loiret), au bout d'une heure seulement, une dizaine d'élèves sortent de la salle. Pour bénéficier de sa note de contrôle continu, il suffit de se présenter à l'épreuve et rester au moins une heure. Rendre une copie blanche n'est même pas un problème. En revanche, le grand oral, la toute nouvelle épreuve du bac, les inquiète davantage. Elle commence lundi et consiste en un tête-à-tête de 20 minutes avec des professeurs.