Escape game, séances de ciné, SMS : comment les entreprises bouleversent leurs méthodes de recrutement pour séduire les millenials

Autre entreprise, autre ambiance, mais toujours aussi décontractée. Cette fois, direction la Défense à Paris, où nous assistons à une séance de cinéma privée pour des candidats. Le dernier film de Steven Spielberg est projetée dans une salle. "C'est sympa, c'est vrai que je vois de plus en plus ce genre de choses", nous explique un jeune homme. Ce jour-là, l'entreprise entend recruter des informaticiens. Simultanément, 500 jeunes ont été invités à assister à cette projection, dans 5 villes différentes. "Nous devons recruter 4000 informaticiens cette année sur tout le territoire, il fallait donc un événement à la hauteur de notre ambition", nous confie Nicolas Pauquet, DRH Cloud Infrastructure Cap Gemini. Et l'entreprise, à coup de plaquettes distribuées aux candidats, n'hésite pas à miser sur l'une des priorités de ces millenials : la qualité de vie, qui, selon de récentes études, passe désormais avant la rémunération.





Autre méthode : les plateformes digitales. Désormais, comme nous l'explique Antoine Garnier-Castellane, directeur France de Hired.com, "le courrier a disparu, les lettres de motivation aussi, et l'email est en train de disparaître". Le tout au profit désormais des "SMS, des CV normalisés". A savoir, un affichage qui permet, sur smartphone, d'afficher une liste de compétences visionnables d'un simple coup d’œil. Une méthode qui plaît aux millenials, principalement parce qu'elle "est moins intrusive" que le coup de fil traditionnel du DRH, estime un jeune actif que nous avons interrogé. Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire si vous chercher de jeunes talents pour votre entreprise...