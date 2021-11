Et si on donnait une seconde vie aux jouets ?

Une jeune fille de dix ans veut aujourd'hui offrir sa poupée, car "elle n'a plus l'âge", dit-elle. Pareil pour ses peluches et accessoires de poupée. Une autre est venue apporter les jouets de sa petite sœur de quatre ans. Ce sont des jouets en bon état, voire neufs.

Ces jouets auront une seconde vie grâce aux associations qui vont les distribuer dans toute l'Hexagone, notamment Emmaüs. Ici, on commence par trier, et cela se passe dans l'atelier. Au milieu de ce bric-à-brac, on peut trouver une collection complète des héros de Star Wars. On nettoie et on vérifie que tout est complet. Avec des arrivages différents, une salariée réussit à constituer une dînette complète.