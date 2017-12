VIDÉO - La belle amitié de Jason et Luca, un petit garçon et son chien unis par le handicap

La marraine de Jason, Victoria Cristobal, a vu dans le chiot un compagnon parfait pour le petit garçon. En visite dans un refuge californien un week-end, ses yeux se sont tout de suite posés sur Luca, qui restait en retrait. "Quand j'ai vu Luca, c'était le duo parfait. J'ai pensé : 'Oh mon dieu, ils pourront être différents ensemble'." La famille de Jason et Luca espère qu'un jour, grâce à la médecine, l'enfant et son chien pourront un jour marcher ensemble. Luca grâce à des prothèses, Jason grâce à des attelles aux jambes.