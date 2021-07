Pourquoi certaines personnes attirent-elles plus les moustiques ?

SIGNATURE OLFACTIVE - Ils reviennent chaque été, les moustiques sont parfois la plaie de vos vacances. Certaines personnes sont plus sujettes que d'autres aux piqures. On vous explique pourquoi.

La peau douce, le sucre dans le sang, tout le monde à son avis sur l'appétence des moustiques pour certaines personnes. Mais contre toute attente, ce sont surtout les odeurs qui attirent les moustiques, comme l'explique Laurent Dormont, chercheur à l'université Paul-Valéry de Montpellier, dans la vidéo en tête de cet article. "Il y a des personnes qui se font plus piquer que d'autres, notamment parce qu’on n'a pas tous la même odeur. On a une signature olfactive individuelle, comme on a une empreinte digitale", développe le spécialiste.

Toute l'info sur Le 20h

Attention aux chaussettes sales

Nos odeurs sont constituées de molécules plus ou moins attractives qui se décuplent avec la transpiration. En analysant les réactions des moustiques à différentes senteurs, ces scientifiques ont trouvé celles qui les attiraient. Et attention, vous ne serez pas déçu du résultat. En tête des odeurs qui attirent le plus les moustiques : les chaussettes sales, comme le précise Laurent Dormont. Les moustiques sont aussi attirés par l'air que l'on expire. Les femmes enceintes, les personnes en surpoids, celles qui font du sport ou qui boivent trop d'alcool expirent plus d'air et ont donc plus de chance de se faire piquer.

L'entreprise Qista installée à Sénas dans les Bouches-du-Rhône, a donc lancé une machine qui attire les moustiques à plus de 30 mètres en imitant la respiration humaine. "La borne va vraiment expirer du CO2 comme vous et moi et la femelle moustique va se faire capturer au niveau de l'aspiration", située sous la borne, explique son cofondateur Simon Lillaman. Des écoles, des hôtels et des restaurants se sont déjà équipés. Mais cette technologie a un coût. 1000 euros pour la machine auxquels il faut ajouter 80 euros par mois pour recharger sa bombonne en CO2.

Le prix de la tranquillité pour Ludovic Chéreau, qui vit à Graveson dans les Bouches-du-Rhône, une zone infestée de moustiques. "On préférait manger à l'intérieur, car on se faisait dévorer par les moustiques tout le temps, là on peut profiter de la terrasse, du jardin", déclare-t-il au micro de TF1. Pour les moins radicaux, les insecticides, les sprays, les bougies ou les huiles essentielles sont aussi proposés.

L.G

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.