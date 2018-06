Comment parler de sexualité avec son ado à l'heure d'internet ?

Pour autant, il ne faut pas se voiler la face, Internet ce sont aussi des sollicitations sexuelles non souhaitées, du harcèlement en ligne et des images pornographiques faciles d'accès. Alors comment protéger nos chères têtes blondes ? "Il faut rappeler aux parents d'être à l'écoute de leurs enfants et non à l'écoute de leurs propres peurs, dit à LCI Arnault Pfersdorff. Il faut repérer les changements chez son ado, et saisir des occasions quand on sent que c'est le moment d'en parler : une discussion, un repas à deux, un petit trajet en voiture. Quand l'ado est en confiance, il ne se sentira pas agressé." Même son de cloche pour l'Ecole des parents, pour qui la meilleure arme reste le dialogue. Même si l'on sait que le sujet de la sexualité reste complexe à aborder - pour un ado, son père ou sa mère restera toujours un être asexué - il faut trouver le bon compromis. Certains vont utiliser des livres ou encore des films pour faire passer des messages. A chacun sa méthode.





Il reste évidemment des problématiques plus complexes que d'autres à appréhender, à l'image des films pornographiques, que les jeunes découvrent la plupart du temps sans les avoir cherchés, juste en surfant sur des sites de téléchargement illégal ou de streaming qui les renvoient vers des sites spécialisés. Selon une enquête de l'Ifop publiée en 2016, à 15 ans, la moitié des adolescents interrogés ont déjà vu un film X. Là encore, les adolescents les mieux armés pour considérer avec recul ces images véhiculant généralement une domination de l'homme sur la femme, et pour ne pas les ériger en modèles pour leur sexualité en construction, sont ceux qui auront eu accès à une parole libre et sans tabou sur le sujet. Pour le psychanalyste Yann Leroux, "si l'on veut que les jeunes n'utilisent pas les films pornos comme des tutoriels, la famille doit jouer pleinement son rôle d'éducation aux rapports d'égalité entre les femmes et les hommes".