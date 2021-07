Euro : effervescence dans un camping pour les quarts de finale

Au bord de la piscine ce vendredi matin dans un camping à Fréjus (Var), on ne pouvait pas les rater. Ces touristes belges ont tout prévu avant d'aller partir en vacances. Dans leurs valises, il y a des maillots de bain, des serviettes, mais surtout des drapeaux et du maquillage. Tous derrière les Diables Rouges, qui selon eux, ne feront qu'une bouchée de l'Italie en quart de finale. "On est déjà prêt, on va gagner", dit l'un d'eux.