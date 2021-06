Euro VS régionales : êtes-vous plutôt foot ou élections ?

Au lendemain des élections à Caussade (Tarn-et-Garonne), visiblement, la page est déjà tournée et les panneaux à peine visibles. Il suffit de poser une question pour confirmer cette impression : votez-vous pour la politique ou le foot ? "Foot !", s'écrient ceux que nous avons croisés. Mais en cherchant un peu, on trouve encore des personnes qui montrent un minimum d'intérêt pour la politique. "Je me suis intéressé aux élections parce que j'estime que c'est un devoir" ; "C'est malheureux qu'il y ait eu peu de gens qui sont allés voter", ont exprimé deux passants.

Mais alors, comment expliquer cette abstention ? Pour certains, c'est la météo, pour d'autres, c'est le foot. "Il y a la Coupe d'Europe, il y a tout le sport qui nous a pris de partout, du coup, la politique, on l'a oubliée", lance un habitant. C'est là que le ballon rond s'invite dans nos salons et nous procure le plaisir qui nous manquait tant. Alors, on se laisse aller au petit jeu des pronostics. Une chose est sûre en tout cas, ce lundi soir à Caussade, en plein pays du rugby, on soutiendra tout de même les Bleus.