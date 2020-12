Une Bugatti, une escapade sur Mars... Comment claquer le jackpot de l'Euromillions ?

FANTASME - Alors que la cagnotte de 200 millions d'euros de l'Euromillions a enfin été remporté, et par un Français de surcroît. Concrètement, que peut-on s'offrir avec une telle somme ?

200 millions d'euros. Même en faisant travailler notre imagination, il est difficile d'imaginer un tel pactole. Combien de porte-monnaie seraient nécessaires pour ranger autant d'argent ? Difficile à dire. Il faut un peu d'aide pour appréhender cette fortune colossale. Commençons par une comparaison simple : c'est six fois le salaire annuel du joueur portugais Cristiano Ronaldo. Ce n'est pas assez parlant ? On continue : 133 fois le salaire mensuel du président de la République. Et un peu moins de deux fois la fortune de la reine Elisabeth II - estimée à 530 millions d'euros.

Les personnes citées savent comment manier autant d'argent. Ces liquidités n'ont pas de secrets pour ces personnalités. Mais pour le commun des mortels, il faut respecter une règle d'or : laisser toutes les activités habituelles au placard, car elles ne pourront jamais venir à bout d'un aussi lourd patrimoine. Commençons donc à envisager cette nouvelle vie. Parmi les endroits où claquer le plus rapidement vos deniers ? Entre les murs de l'hôtel du président Wilson, à Genève, situé au bord du Lac Léman. Pour bénéficier d'un décor feutré et traditionnel, il faudra débourser 61.000 euros par nuit. Avec 200 millions d'euros, il serait donc possible d'y déposer ses bagages pendant 3278 nuits... Soit huit ans. Voilà un moyen très rapide de réduire en fumée son patrimoine. "Moi, j'aimerais m'acheter une maison,"répond une passante quand on lui demande ce qu'elle ferait avec autant d'argent. La plus chère ? Une villa estimée à 200 millions d'euros et vendue à un oligarque d'Ukraine à St Jean Cap Ferrat (Provence-Alpes-Côte d'Azur).

Une Bugatti noire estimée à 16,7 millions d'euros

Après les solutions rapides, il y aussi une autre alternative : vivre presque simplement avec 200 millions d'euros. Il faut donc se rabattre sur des achats plus raisonnables comme une voiture Bugatti noire estimée à 16,7 millions. En plus de ce petit bijou qui ne vous servira à rien dans le centre-ville, vous aurez aussi la possibilité de partir en vacances dans des endroits extraordinaires. Adieu les Seychelles, les Maldives ou autre destinations banales et à la portée de tous. Direction la planète Mars. Qui a besoin d'eau pour passer un bon séjour ? Il vous en coûtera seulement 500.000 euros pour un aller-retour, selon le milliardaire Elon Musk, patron de Tesla et Space X. À ce prix-là, il sera même possible de faire de la planète Mars votre nouvelle résidence secondaire : au total vous pourrez accomplir 40 voyages.

Un chien estimé à 1,2 million d'euros

Récapitulons, avec la voiture et les vacances, vous aurez dépensé à peine 18 millions d'euros. Il vous restera donc 182 millions. Évidemment, il serait dommage de vivre une telle vie de pacha sans bénéficier d'une bonne compagnie. Et certains n'hésitent pas à mettre le prix pour acquérir un peu d'affection. Un massif tibétain - un chien aux poils longs et à la carrure impressionnante - a été acheté pour 1,4 million de dollars par un promoteur immobilier chinois. Il restera alors un peu plus de 180 millions. Bien que vous puissiez vous offrir toutes les chambres d'hôtel, vous aurez peut-être envie d'acheter une maison. Quoi de mieux qu'une demeure de plus de 1.500 m2 sur un terrain de plus de 2.000 m2 en plein cœur du Faubourg Saint-Germain à Paris. Son prix ? La modique somme de 35 millions d'euros. Si vous avez besoin de tranquillité, il vous sera aussi possible d'acheter 8300 îles d'une somme de 25.000 euros chacune. Pour vous consoler de ne pas voir toute votre famille à Noël, il sera aussi possible d'acheter 40 kilos de caviar. À ce stade-là, il vous reste 146 millions d'euros. Vous aurez encore suffisamment d'argent pour devenir propriétaire d'un diamant rose Pink Star de 59,90 carats, vendu à 61 millions d'euros - ce qui en fait la pierre le plus cher au monde. Et que faire des 85 millions restants ? Placer cet argent sur un compte en banque par exemple.

Mais pas d'illusion pour autant, il restera tout de même quelques bagatelles hors de votre portée. Par exemple, vous ne pourrez acquérir que la moitié du yacht le plus cher au monde, qui appartient au cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Ni la Tour Eiffel - estimée à 434 milliards d'euros - qui sera bien au-dessus de vos moyens.

Audrey Parmentier