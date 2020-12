Euromillions : le gagnant habiterait près du bassin d'Arcachon

Un hasard fortuit et un sacré coup de pouce du destin. En achetant son ticket, le bienheureux gagnant de la cagnotte de l’Euromillions, un pactole colossal de 200 millions d’euros, soit bien plus qu’il ne faut pour vivre sur Terre, n’imaginait certainement pas se hisser du jour au lendemain à la 410e place des plus grosses fortunes de France. Un conte de fée moderne, ou le fabuleux destin d’un Français ordinaire dont la vie va changer du tout au tout. Mais qui est donc cet anonyme qui fait tant d’envieux ?

À en croire le journal Sud-ouest, il s’agirait d’un homme de 43 ans habitant aux environs de Biganos, dans le bassin d’Arcachon (Gironde). L’un de ses amis proches a contacté le quotidien régional, en fournissant une copie du précieux bout de papier contenant les bons numéros. L’heureux élu, célibataire et sans enfant, exerce la profession de commercial. Une vie de nabab, à l'abri du besoin, s'offre désormais à ce grand chanceux souhaitant rester anonyme qui aurait joué une grille flash - un ordinateur a donc choisi les numéros au hasard à sa place - après avoir déboursé une petite poignée d'euros non pas chez un buraliste mais sur Internet, selon Le Parisien, qui rapporte ce mercredi que le gagnant s'est déjà manifesté à la Française des jeux (FDJ).

L’Euromillions, consiste à choisir cinq numéros, compris entre 1 et 50, en plus de deux étoiles numérotées de 1 à 12. Selon la FDJ, la probabilité de remporter le gros lot est d’environ 1 sur 140 millions. Au jeu des statistiques, pour se faire une idée, vous aurez ainsi plus "chance" d'être frappé par la foudre (1 sur 250.000) ou qu'un astéroïde vous tombe sur la tête (1 sur 750.000). "Cela a été une nouvelle incroyable pour lui. C’est une somme surréaliste. On peut s’acheter ce que l’on veut avec ça", souffle son ami au quotidien régional.