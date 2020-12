Euromillions : le vainqueur du jackpot aussi généreux que veinard

Il souhaite rester anonyme. On sait simplement que ce super gagnant est retraité, et qu'il habite dans le sud de la France. Maintenant, on sait aussi qu'il est très généreux. Exceptionnellement, dix jours après le tirage, il nous a répondu sur Internet. Il nous confirme que plus de la moitié de ses 200 millions iront vers de bonnes causes. "C'était mon but. Je jouais pour ça ! Je m'étais toujours dit que la grande majorité de ce que je gagnais serait pour ceux qui n'ont pas eu de chance", nous a-t-il écrit. Il donnera essentiellement à quelques hôpitaux. Une jolie histoire à quelques jours de Noël.