Euromillions : le vainqueur du jackpot devient la 410ème fortune de France

La France compte 3,5 millions de joueurs à l'Euromillions. Et vendredi soir, l'un d'entre eux a raflé le jackpot de 200 millions d'euros mis en jeu par la grande loterie européenne. Ce chanceux devient la 410ème fortune de l'Hexagone, se payant le luxe de se classer devant Arnaud Lagardère. Mais gagner ce gros lot peut être un choc, comme en témoignait il y a dix ans un grand gagnant auprès de TF1. "C'est un tsunami. Toutes nos dettes et tous nos soucis s'envolent. Et puis on se dit, ce n'est pas possible", racontait-il.