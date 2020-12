Le vainqueur du jackpot de l'Euromillions va faire de (très) gros dons aux hôpitaux

Si on en sait toujours relativement peu sur le profil de cet homme, un joueur occasionnel qui validé sa prise de jeu sur Internet, une chose est sûre, il n'est pas seulement le plus grand des veinards. Il semble aussi avoir un cœur d'or. "Il jouait dans le but de pouvoir donner la grande majorité de son gain à des causes qui lui tiennent à cœur, et c'est ce qu'il va faire", confie Isabelle Cesari, responsable du service relations gagnants FDJ." "Ce n’est pas le plus fréquent de jouer pour ça, poursuit-elle. Par contre, que les gagnants soient généreux et donnent, oui ça arrive fréquemment". Ce néo-Crésus, qui a indiqué au Parisien vouloir créer sa propre Fondation, souhaite en particulier donner plusieurs dizaines de millions d'euros aux hôpitaux.