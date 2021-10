EuroMillions : les 220 millions d'euros gagnés par un Français !

Ce samedi, l'une ou l'un d'entre vous n'a peut-être pas fini son café en vérifiant la grille d'EuroMillions dont le tirage a eu lieu hier soir. Tant de millions et tant de questions : que faire ? "Je crie, je hurle et après, je ne sais plus quoi faire", "qu'est-ce qu'on fait de 220 millions ?", lancent certains passants.

Avec 220 millions d'euros, vous voilà parmi les plus grosses fortunes de France : les Arnault, les Pinault et les Bettencourt. Enfin pas vraiment, car ils comptent en milliard. Les malheureux 220 millions d'euros ne vous placent donc pas mieux que 438e plus riche du pays. Sauf que ces familles savent gérer leur argent et ne jouent sans doute pas à l'EuroMillions.