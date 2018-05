VIDÉO - Euromillions : quels numéros fallait-il jouer ce mardi 15 mai ?

Aucun joueur en Europe n’a remporté la mise ce mardi 15 mai. Aucun autre n’a réussi non plus à trouver la combinaison des cinq chiffres ainsi qu’une étoile. Il faut se descendre à la troisième ligne, celle des 5 bons numéros (sans les étoiles), pour trouver dix heureux gagnants : ils remportent plus de 90.000 €.

Le code MyMillion de ce mardi était le suivant : KX 539 9536.