VIDÉO - Euromillions : quels numéros fallait-il jouer mardi 30 janvier ?

Les résultats du tirage de l'Euromillions ont été dévoilés mardi 30 janvier dans la soirée. La cagnotte s'élevait à 98.248.327 euros. Voici les numéros qu'il fallait jouer : 11 - 15 - 21 - 27 - 35. Et les deux numéros étoiles : 04 - 05.



Aucun des joueurs n'a coché la totalité des bons numéros et les deux étoiles. En revanche, ils sont cinq en Europe - dont un en France - à avoir trouvé les cinq bons numéros et un numéro étoile. Chacun d'entre eux remporte la somme de 211.446, 10 euros.