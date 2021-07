VIDÉO - Après "un mois de douleurs intenses", Bernard Tapie demande, sur LCI, à pouvoir choisir sa mort

"J'ai vécu un mois de douleurs très intenses." Atteint d'un double cancer, Bernard Tapie a évoqué ce jeudi soir dans l'émission de Darius Rochebin sur LCI l'évolution de sa maladie. Mais aussi sa volonté de pouvoir choisir sa mort.

"Je suis dans une phase un peu moins douloureuse. Mais j'ai été pendant un mois à souffrir le martyr du matin au soir, à ne pas pouvoir me lever, manger. Vous vous battez contre cette volonté d'y mettre un terme", a raconté sur LCI l'homme d'affaires. Et ce dernier de relater une discussion avec son épouse : "Je lui disais : 'que penses-tu si, à un moment donné, que je ne peux plus supporter les douleurs au point d'être mis dans un état comateux, d'anticiper le rendez-vous définitif ?' Elle m'a répondu : 'moi, non.'"