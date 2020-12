Exclusif : le témoignage du policier passé à tabac en marge de la manifestation parisienne

C'est la première fois qu'il sort de chez lui depuis son agression. Au-delà des blessures physiques, Yann, policier depuis 5 ans, est toujours sous le choc. "Je vais avoir besoin de pas mal de temps. Je crois que j'ai entre quatre et six dents de casser. J'ai du mal à m'alimenter normalement ", dit-il.

C'était il y a cinq jours. Yann et ses collègues avaient pour ordre de sécuriser un chantier public. Très vite, en marge de la manifestation, ils sont pris à partie par des hommes cagoulés. Les policiers répliquent avec leurs matraques, mais Yann est projeté au sol. "Ce que j'ai pu ressentir, c'étaient les coups. Et ça va du pavé à la barre de fer, au cocktail Molotov, bouteilles d'acide. Un peu plus tôt dans la manifestation, j'ai reçu une bouteille d'eau. Je me suis demandé si ce n'est pas de l'acide qui allait me ronger le visage. Enfin, ça a été peut-être rapide, mais pour moi, c'était très long ", témoigne-t-il.