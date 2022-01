Explosion de la rue de Trévise : les victimes bientôt indemnisées ?

"Des fois la nuit, je me réveille en sursaut. L'immeuble de la rue Trévise, la rue, les pompiers morts, tous les gens qui crient, les verres partout, les gens qui sortent en petite culotte, pieds nus dans les morceaux de verre... Je pensais qu'on ne voyait ça que dans les films, j'en étais persuadé. Je peux vous garantir que les images restent gravées des mois et des mois dans les yeux", a-t-il confié.

"C'est une étape, mais on regrette que ça ait mis trois ans et surtout quand on prend le cas des victimes, des orphelins, des victimes devenues handicapées, toutes ces personnes qui sont en attente de cette signature. Trois ans, c'est long", s'est exprimée Linda Zaourar, présidente de l'association "Victimes et rescapés de l'explosion de la rue de Trévise.