Extension du pass sanitaire : les nouvelles règles

Jusqu'à présent, il était réservé à l'accès au lieu rassemblant plus de 1000 personnes : le pass sanitaire, la preuve qu'une personne est complètement vaccinée, qu'elle dispose d'un test PCR négatif ou d'un certificat de guérison au Covid-19. Mais dès le 21 juillet, il sera exigé dès l'âge de 12 ans à l'entrée de tous les lieux de culture et de loisirs rassemblant plus de 50 personnes. Seront concernés, les spectacles les parcs d'attractions, les concerts et les festivals. "Nous sommes en plein air donc ça n'a rien à voir avec les espaces confinés. Donc ça n'a aucun sens de rétablir le pass sanitaire", explique Dominique Marcel, président du Conseil d'administration de la compagnie des Alpes.

Le gouvernement va pourtant plus loin. Début août, le pass sanitaire deviendra aussi obligatoire à l'entrée des cafés et restaurants. Seulement voilà : "Je ne me sens pas prête à me faire vacciner juste pour aller au restaurant", lance une femme. De nouvelles difficultés en perspective pour Christophe Rocquelin, restaurant "Le voile" à Six-Fours-les-Plages dans le Var. "Pour moi, le résultat aujourd'hui ça va être une perte de monde et de clientèle dans mon restaurant. Ce qui veut dire aussi qu'il va falloir que je licencie du monde", explique ce restaurateur.