Extension du pass sanitaire : un sursis pour les 12-17 ans

Sur le marché de Sanary-sur-Mer (Var), ce nouveau revirement interroge, voire agace certains vacanciers. "Pourquoi ils n'ont pas pensé à ça dès le départ. On prend des mesures et une journée après, on les change", regrette un père de famille. Pour les parents, l'été s'annonce quand même un peu plus simple à organiser pour l'instant.