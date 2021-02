"J'ai fait l'objet de menaces" : des maires formés par les négociateurs du GIGN

Face à une rangée d'hommes agacés, une maire tente de garder son calme. Quelques minutes plus tard, la pression redescend et tout le monde regagne sa place. Il s'agissait d'un exercice pratique encadré par des négociateurs spécialement formés par le GIGN. " Vous avez eu un dialogue avec un ton posé, pas un mot plus haut que l'autre", félicite l'un des agents présents sur place.

À travers cette formation, les édiles, parfois confrontés à des gens agressifs, apprennent à désamorcer une situation de tension en trouvant les bons mots ou en adoptant le bon réflexe. "Il s'agit de se mettre à la place de l'autre, sans nécessairement adhérer à ses propos. Si on ne fait pas cet effort-là, on ne pourra pas comprendre la situation, ni son raisonnement", explique un négociateur. La session dure environ deux heures, associant théorie et mises en pratique.