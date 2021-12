Facteurs : les secrets de leur calendrier qui survit à l'âge du smartphone

Même si vous avez pris l'habitude de regarder la date du jour sur votre smartphone, le bon vieux calendrier de la Poste a toujours la cote. 7 millions sont distribués chaque année. Et ça fait 170 ans que ça dure. Alors, comment expliquer cette longévité ?

À quoi reconnaît-on une tradition ? À son éternel recommencement, à l'envie qu'elle provoque. Et au fond, qui a-t-il de plus traditionnel, de plus rituel qu'un calendrier ? D'ailleurs, un calendrier, c'est plutôt pratique. Mais c'est aussi une histoire de goût, une histoire de sous. Alors, on a demandé à Céline, la factrice bretonne, ce que pouvait lui rapporter la vente annuelle de calendriers. "C'est aléatoire, en fonction de chaque facteur. Ça peut rapporter un 13ème mois", dit-elle au micro de 20h de TF1.

Alors, l'approvisionnement en almanach devient le moment clé, par Internet ou mieux dans ce local comme un petit supermarché du calendrier. Le but pour les facteurs est de sélectionner et acheter des calendriers : ceux qui vont plaire et qu'ils pourront ensuite revendre aux particuliers. Chacun connaît un peu ses clients, ses goûts. C'est presque du marketing mais la Poste n'en tire aucun profit. Et ça fait au moins 170 ans que ça dure puisqu'en 1850, l'Etat autorisait déjà les facteurs à distribuer à leur profit et pour leur compte des calendriers à l'occasion du renouvellement de l'année.

Alors, concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? "Il faut donner un surplus aux salaires des facteurs qui sont des forçats de la marche au quotidien et qui ont besoin d'améliorer leurs revenus. Mais le point le plus important, c'est que, le calendrier est un outil de culture pour les Français", explique Sébastien Richez, historien de la Poste. Cette culture populaire a perduré et quatre entreprises françaises se partagent aujourd'hui le marché. Découvrez l'intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus.

