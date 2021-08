Fausses ordonnances : enquête sur un fléau

Des petites fraudes du quotidien en recrudescence auxquelles s'ajoutent de véritables escroqueries. Depuis un an, le trafic de fausses ordonnances alimente la rubrique faits divers et mobilise à plein temps 75 gendarmes et policiers réunis au sein d'une unité spéciale. Les trafiquants munis d'ordonnance plus vraie que nature se procuraient des médicaments pour les revendre à des toxicomanes à l'étranger. Plus lucratif que la vente de stupéfiants. "L'investissement des trafiquants est proche de zéro. C'est la sécurité sociale donc la société qui finance ces trafics. On a, à chaque fois, plusieurs millions d'euros de préjudice à la sécurité sociale", explique le Général Jacques Diacono, chef de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP), gendarmerie.