Faut-il élargir la vaccination aux plus jeunes ?

Nous nous sommes rendus dans un centre de vaccination à Toulon (Var). Ici, plus de 500 doses sont injectées chaque jour. Et si les rendez-vous s'emplissent sur Internet, de plus en plus de candidats se présentent, alors qu'ils ne sont pas éligibles à la vaccination. Sur place, nous avons rencontré une aide-soignante de 38 ans. "On peut très bien avoir 30 ans et se retrouver en réanimation. Le Covid ne touche pas seulement les personnes âgées, ça peut toucher tout le monde", confie-t-elle. Nous avons également croisé un policier de 49 ans. "Personnellement, je préfère me vacciner pour éviter d'être contaminé et surtout de contaminer les gens éventuellement si je suis porteur", explique-t-il.