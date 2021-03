Faut-il encore durcir les mesures dans les zones confinées ?

Le ton est ce mercredi soir beaucoup plus ferme. Les Français des départements confinés se doivent de respecter leur obligation. Et pour cela, les contrôles vont s'intensifier. En gare, au niveau des péages mais aussi dans les lieux publics où les rassemblements de plus de six personnes sont interdits. Le ministre de l'Intérieur demande aux forces de l'ordre de verbaliser les contrevenants. Dr Agnès Ricard-Hibon, responsable du Samu dans le Val-d'Oise en appelle à la responsabilité de la population.