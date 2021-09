Faut-il passer les autoroutes à 110 km/h ?

Ce mercredi matin, sur l'autoroute A9, on se dit, et si on ralentissait un peu. Imaginez une limitation à 110 km/h au lieu de 130 km/h sur l'autoroute. "Je ne vois pas l'intérêt du coup de payer 60 euros de péage si derrière on doit rouler à 110" ; "Déjà qu'à 130 km/h l'attention est à peine sollicitée, à 110 km/h on va pouvoir se maquiller, lire le journal. Les gens feront tout sauf conduire", expliquent des automobilistes. L'intérêt c'est la sécurité et tenter de réduire le nombre d'accidents, mais ils n'y croient pas.