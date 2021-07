Faut-il rendre obligatoire la vaccination anti-Covid ?

Certains sénateurs veulent encore aller plus loin : rendre la vaccination obligatoire pour toute la population, âgée de 24 à 59 ans. Car aujourd'hui, la moitié de ces tranches d'âge n'est pas vaccinée. Quant à la Haute autorité de santé, elle avance une autre option, "en fonction de l'évolution du contexte épidémique (...) la réflexion sur l'obligation vaccinale pourrait s'étendre sur l'ensemble de la population. Pour ce représentant des médecins généralistes, ce ne serait pas une bonne idée. "Je crois qu'aujourd'hui, on est encore dans la phase où il faut insister de convaincre. On est clairement sur la phase de conviction, du dialogue et de l'explication", précise Dr Jacques Battistoni, président de MG France