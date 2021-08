Faute de pass sanitaire, les Français vont au restaurant en Belgique

REPORTAGE - Depuis hier, ce sont les restaurateurs belges qui se frottent les mains de l'autre côté de la frontière. En effet, en Belgique, le pass sanitaire n'est pas demandé et nombreux sont les frontaliers qui en profitent.

À midi et demi, dans une brasserie de Tournay, les clients se pressent. Il y a les Belges, mais aussi de plus en plus de Français ces derniers jours. Et ça fait forcément les affaires de Vincent Surmont, le gérant. "Moi je dirais 20% à 30% en plus facilement. Ils sont les bienvenus", se réjouit-il. Bienvenus, car en Belgique, pas besoin de pass sanitaire pour s'attabler au restaurant par exemple.

Sur une table, on a rencontré Véronique et Pierre. Non vaccinés, ces Français sont opposés au pass sanitaire. Pour eux, c'est décidé, ils profiteront uniquement des restaurants belges. "On est en train d'avoir une démarche presque liberticide", explique Pierre à propos de l'instauration du pass sanitaire par le gouvernement.

Un peu plus loin, dans une autre brasserie, c'est le même constat, avec environ 25% de Français en plus. "Ils se sentent mieux ici parce qu'il n'y a pas de pass, et ils se sentent plus libres", explique Elise, la serveuse. Cette semaine, on les attend encore plus nombreux. Alors certains ont pris les devants avec notamment une dizaine de tables en plus. Pour l'heure, pas de pass sanitaire en vue dans le royaume, justifié par un taux de vaccination élevé. Près de 85% de la population belge a reçu au moins une dose de vaccin.

