Faute de visiteurs, la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille compte sur les dons

Juchée sur un piton rocheux, sur les hauteurs de la ville comme sur un piédestal, la Bonne Mère veille sur Marseille et la Méditerranée depuis près de deux siècles. "C'est une affaire de tous les Marseillais, quelles que soient leur confession et leur origine. C'est l'un des emblèmes de la ville de Marseille", confie un riverain.

Pour sauvegarder le sanctuaire, dont la situation est critique, un appel aux dons a donc été lancé. La conservation de Notre-Dame-de-la-Garde est en effet menacée. Les travaux de maintenance et de restauration, comme au sommet de l'édifice par exemple, sont en attente faute de budget. "Notre-Dame de la garde a besoin d'aide : les statues sont mises à l'épreuve depuis plus de 150 ans. Du coup, on a de la corrosion et les joints de pierre sont complètements rongés", observe Pierre Frilli, chargé de la maintenance de la basilique.