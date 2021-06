"Faux CBD" : enquête sur une drogue très addictive

Dans ce centre de toxicomanie, le phénomène inquiète. Florian Faradoni, psychologue clinicien au Centre d'accueil et de soins pour les toxicomanes (CAST), a des patients de plus en plus jeunes. Cette drogue est facilement accessible et peu chère. Le cannabis synthétique est très addictif bien plus que la version naturelle. On recense de plus en plus de cas d'intoxication et d'overdose. À Reims en trois ans, 138 mineurs ont été admis aux urgences après avoir consommé du cannabis de synthèse.