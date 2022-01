VIDÉO - "J'ai failli mourir sous les yeux de ma fille" : Laura, 34 ans, raconte l'engrenage des violences conjugales

Au-delà des raisons sociales ou économiques, les victimes sont bien souvent dans une situation d’emprise qui rend toute réaction extrêmement difficile. Laura Rapp peut en parler : elle a failli mourir étranglée par son conjoint il y a 3 ans. Cette jeune femme a accepté de témoigner à visage découvert (voir le reportage du 20H de TF1 ci-dessous et son témoignage en longueur dans la vidéo en tête de cet article) pour raconter ce processus insidieux. C'est d'abord l'éloignement avec les proches : "Au fur et à mesure, je ne vois plus trop mes amies", explique-t-elle. Après, vient le dénigrement : "T'es grosse, t'es dégueulasse, t'es petite, t'as des petits seins"...

Avec ces retournements de situation incessants, Laura en vient à se poser mille questions. "Je me demandais si j'étais normale. Est-ce que ce n'était pas moi finalement le problème ? Parce qu'il renversait souvent la situation en me disant : 'c'est ta faute'. Peut-être que je me suis dit que quelque part, je le méritais", dit-elle.

Les violences physiques arrivent plus tard, souvent suivies de "je t'aime" : "Il va vous sauter dessus, vous étrangler, vous avez l'impression qu'il va vous tuer et après, il y a les moments qui sont comme entre gens normaux, tout se passe bien, on rigole, on passe des bonnes soirées. Quand il y a ces moments, en fait, c'est comme un lavage de cerveau, vous mettez les mauvais moments dans un coin de votre tête", tente-t-elle d'analyser.

J'avais droit à des phrases du type : 'si tu pars, je te tue' ou 'tu pars, tu n'as plus ta fille' ou bien 'je te crève les yeux et tu ne la verras plus grandir'

J'avais droit à des phrases du type : 'si tu pars, je te tue' ou 'tu pars, tu n'as plus ta fille' ou bien 'je te crève les yeux et tu ne la verras plus grandir' - Laura Rapp

Jusqu'au moment où la jeune femme envisage de partir. "C'est là, en fait, où il y a tout l'engrenage", assure-t-elle. Alors qu'elle est enceinte de cinq mois, les coups pleuvent de plus belle. "Je ne pensais pas que c'était possible de frapper une femme enceinte. Là je me suis complètement renfermée parce qu'il fallait que je protège l'enfant qui était en moi. J'avais peur et il me disait : 'on est une famille maintenant, il n'y a pas de séparation possible'. C'est comme si je lui appartenais", se souvient-elle.

La douleur laisse ensuite place à la peur, constante, permanente, "parce que je savais qu'il était capable de me tuer". Et plusieurs fois, il n'est pas passé loin. "Un jour, il m'a frappée et étranglée alors que nous étions chez sa mère ; elle n'est pas intervenue. Les voisines m'ont sauvée en appelant la police, qui m'a vivement conseillé de porter plainte, mais j'étais en état de choc, de sidération et je n'ai pas pu le faire".

Et de poursuivre : "C'est encore monté d'un cran, je souffrais, je voulais partir et là, il me répondait : 'je suis chez moi, je ne vais pas partir et tu ne partiras pas avec la petite'. J'avais droit à des phrases du type : 'si tu pars, je te tue' ou 'tu pars, tu n'as plus ta fille' ou bien 'je te crève les yeux et tu ne la verras plus grandir'".