Fermes à vendre cherchent repreneur désespérément

Après une vie de durs labeurs, les exploitants agricoles méritent bien une retraite confortable, reposante. Ce n'est pas toujours évident avec une pension à moins de 1 000 euros par mois. Et comme la transmission aux enfants est de plus en plus rare, ces agriculteurs doivent vendre leur exploitation à des inconnus. Et certaines fermes ont plus la côte que d'autres auprès des repreneurs en quête de sens.