Fermeture à 23 heures pour les restaurateurs des Pyrénées-Orientales

Cette mesure annoncée samedi par le préfet, n'est pas un couvre-feu. Les restaurants et les bars doivent fermer entre 23 heures et six heures du matin, et ce jusqu'au 2 août, la date possible de l'arrivée du pass sanitaire. Mais les vacanciers, eux, pourront toujours circuler librement. Pour les bars aussi, c'est un coup de massue. Un gérant a passé les mois de fermeture à rénover son établissement.