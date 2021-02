Fermeture des centres commerciaux : en plein soldes, que vont devenir leurs stocks ?

Pendant les soldes, il y a jusqu'à 30 000 clients par jour dans le centre commercial de Farébersviller (Moselle). Désormais déserté, il fait vivre une centaine de commerçants qui vont devoir gérer leurs nombreux invendus. Certains n'ont même plus de place pour stocker leur produit et vont avoir un gros manque à gagner.

Frédéric Ney, responsable du magasin "Liu·Jo, a négocié avec ses fournisseurs pour renvoyer un quart de la marchandise. Avec les soldes, il a vidé ses stocks sans faire de bénéfice. Jennifer Klein, vendeuse d'articles de cuisine et des produits de pâtisserie, elle, n'a pas non plus le droit de faire du click and collect. Pourtant, les dates de péremption de ses produits seront bientôt dépassées.