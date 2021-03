Fermeture des écoles : comment réagissent parents et enseignants ?

Les établissements scolaires fermeront leurs portes vendredi en fin de journée. La semaine prochaine, ce sera école à distance pour tous les niveaux. Puis le 12 avril, deux semaines de vacances en même temps dans toute la France. La semaine du 26 avril marquera le retour en classe des élèves de maternelle et d'élémentaire. Les collégiens et lycéens, eux, continueront les cours à distance. Ils ne reprendront le chemin de l'école que le 3 mai, uniquement en demi-jauge.

Les filles de Mélanie, âgés de 7 et 4 ans, vont donc passer beaucoup de temps à la maison. Pour les parents, c'est une épreuve qui commence. "C'est compliqué de faire l'école à la maison, on n'a pas la même patience ni la même méthode que les enseignants. En plus du télétravail en même temps, ce n'est pas possible", dit-elle. Seuls les enfants des professions prioritaires comme les soignants seront accueillis à l'école. Un soulagement pour Émeline. Cette infirmière espère qu'il y aura toujours cette solution.