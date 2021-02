Fermeture des remontées mécaniques : comment faisait-on quand elles n’existaient pas ?

Dans les années 40, une journée de ski débutait par des exercices d'échauffement et d'assouplissement. Pour cause, à cette époque, les remontées mécaniques n'étaient pas encore d'actualité. Alors pour pouvoir savourer quelques minutes de descente sur la piste, il fallait monter à pied. Entre le ski sur l'épaule pour les plus téméraires et le ski à pied pour les adeptes des peaux de phoque, à chacun sa technique pour y arriver.