Fête de la musique : c'est surtout l'arrivée de l'été qu'on a célébré

De la musique, des amis et une grosse envie de décompresser... l'ambiance était au rendez-vous à Bordeaux lundi soir pour la fête de la musique. Maxime, professeur de CE2 pendant la journée et chanteur le soir, est comblé. "J'ai de bons retours, c'est cool et ça fait plaisir", se réjouit-il dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Dans les rues, il n'y a pas ou peu de musique. Les groupes amateurs y ont été interdits en raison de la crise sanitaire. Peu importe, les Bordelais sont de sortie. "Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait cela" ; "Il n'y a plus le masque, ça change" ; "On sent que ça vit. On peut profiter. Le Covid, on l'oublie", se réjouissent certains.