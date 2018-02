VIDÉO - Saint-Valentin : quand le manque d'hygiène tue l'amour

Quand ça sent pas bon, ça sent le sapin pour le couple. Le groupe SCA, spécialisé dans les produits d'hygiène, avait réalisé l'an dernier une étude sur un échantillon de 12.000 personnes dans douze pays différents, dont la France. Celle-ci démontrait que dans les couples, l'hygiène - on aurait pu s'en douter - a son importance.