Fête sauvage sur les quais à Lyon : les habitants partagés entre compréhension et indignation

Sur ce quai, ils étaient 300 à s'être réunis, sans masques. Les habitants du quartier ont filmé la scène, médusés. La police a fait le choix de ne pas intervenir pour éviter un mouvement de foule au bord du fleuve. Ce mercredi, les agents de la ville nettoient les canettes et sacs plastiques. Dans les commerces, le sujet est sur toutes les lèvres. "On va continuer à être confiné au moins un an, c'est inadmissible", "on a affaire à des imbéciles", s'indignent certains habitants.