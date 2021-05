Fêtes foraines à l'arrêt : l'incompréhension des professionnels du secteur

Pas un seul client depuis six mois. Bruno Proost est forain sédentaire, il espère relancer ses manèges au plus vite. Il n'est pas le seul à attendre la réouverture : les clients sont eux aussi impatients. Pour recevoir du public, le protocole est en cours d'élaboration. Mais les forains redoutent de se voir imposer une jauge à l'entrée des fêtes foraines, ils préfèrent plutôt devant chaque manège. "On a des wagons de quatre personnes. On peut en mettre deux devant. Derrière, on laisse libre, et après on rajoute deux. Ça veut dire qu'il y a plus d'un mètre entre chacun", explique Bruno Proost.