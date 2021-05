Fêtes sauvages : l'appel des maires

À Saint-Tropez, on n'attend plus que les touristes. Dans la célèbre station balnéaire, on sait qu'ils viendront nombreux du monde entier pour y faire la fête. Avec l'épidémie, c'est un problème pour la maire de la ville. Voilà ce que la municipalité souhaite éviter. C'était à Saint-Tropez l'été dernier. Une fête sans aucun encadrement, aucune distance, aucun contrôle sanitaire. Même chose il y a quelques semaines à Arcachon. Ces scènes, on a pu le voir partout en France.